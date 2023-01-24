Усик заявил, что готов драться с Фьюри бесплатно

Украинский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александр Усик высказался о возможном поединке с Тайсоном Фьюри.
«Фьюри, ты говоришь о величии в боксе, но при этом хочешь много денег. Величие в боксе определяется не деньгами, а твоим путём из побед. Ты говоришь, что я тебя избегаю, хотя этого никогда не было — я пришёл за тобой сам, если честно. И я готов боксировать с тобой бесплатно, без гонорара», — написал Усик на своей странице в социальных сетях.
Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе может пройти в первой половине 2023 года.
У Усика 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере. Фьюри выиграл 33 боя из 34, сведя ещё один поединок к ничьей.
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