Запросы Усика растут как на дрожжах. Промоутеры недовольны жадностью украинца!

В супертяжёлом весе уже много лет нет абсолютного чемпиона. Поколения суперзвёзд бокса сменяли друг друга, но выбрать лучшего не получалось — по спортивным, организационным и другим причинам. В нынешнем году ситуация должна сдвинуться с мёртвой точки: Тайсон Фьюри и Александр Усик планируют встретиться, чтобы выяснить, кто из них лучший боксёр планеты. За украинца говорят три чемпионских пояса, британец может ответить грандиозными победами и невероятным уровнем популярности. Но схватка готова сорваться?

Дело в том, что финансовые запросы Усика заметно выросли. Украинец хочет равного дележа гонораров, даже если поединок пройдёт на территории Фьюри: «Мы дали саудовцам одну неделю на предложение по поединку. Если они его не сделают, то бой состоится на «Уэмбли». Усик хочет разделить гонорар с Фьюри 50 на 50. Это неправильно. Если бой состоится в Лондоне, то на него придут 95 тысяч британцев, и они заплатят деньги за просмотр. Так что Фьюри точно должен получить больше», — рассказал промоутер Боб Арум BoxingScene.

Казалось бы, справедливое требование со стороны Усика. Он — равноправный участник титульного поединка, и у него даже больше титулов, нежели у Фьюри. Но профессиональный бокс работает не так просто. Тут никого не интересует количество поясов или олимпийские награды Александра. Вопрос только в том, насколько популярен боксёр и как много он принесёт просмотров. Например, Сауль Альварес, уже не имевший к тому времени титулов в полутяжёлом весе, за бой с Дмитрием Биволом получил в восемь раз больше, чем россиянин с поясом WBA.

Тайсон Фьюри Фото: Tom Dulat/Getty Images

Если Бивол тогда выкатил бы к Канело такие же требования, как Усик к Фьюри, знаменитого поединка никогда бы не состоялось. И Дмитрий не стал бы звездой мирового масштаба, которой является сейчас. Вот и Усику стоит умерить аппетиты, если он вообще хочет встретиться с Фьюри. Потому что билеты на арену и платные трансляции болельщики будут покупать именно ради Цыганского короля. Британец превращает в «золотые» даже бои с середняками. Александр похвастаться таким навыком не может.

Усику бой с Фьюри нужен намного больше, нежели самому Цыгану. Огромный британец смог бы заработать как минимум не меньше, если бы, например, решил провести четвёртый поединок с Деонтеем Уайлдером. Возможная схватка Тайсона с Энтони Джошуа тоже соберёт огромную кассу, а спортивных рисков для Цыганского короля там минимум. Немудрено, что Фьюри так долго отказывался драться с Усиком. Даже отец Цыганского короля отчаянно настаивал на выборе Джошуа в качестве соперника.

«Сейчас дело не в деньгах, а в гордости. Главное — наша страна и что мы делаем в ней. Все тут хотят поединка с Энтони Джошуа. Поэтому я думаю, что и здесь, в Великобритании, и во всём мире бой Тайсона с Эй Джеем считается крупнее поединка с Усиком. Кто вообще знает украинского кролика за пределами Украины? Его не знают в Америке, не знают нигде, а Джошуа знают во всём мире», — заявлял Фьюри-старший Boxing-Social.



Будем надеяться, что команда Усика всё-таки снизит свои финансовые запросы. Ну, или Цыганский король проявит фантастическое благородство и согласится делить гонорар поровну. Иначе поединок имеет все шансы так и не состояться, во всяком случае — в ближайшем будущем. Фьюри сможет зарабатывать громадные деньги, даже околачивая середняков вроде Диллиана Уайта и Дерека Чисоры. Бой за абсолютное чемпионство нужнее Усику — так пусть предпринимает какие-то шаги!