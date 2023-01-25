«Может ли он нокаутировать боксёрской перчаткой?» Уайт хочет подраться с Нганну

Британский боксёр в супертяжёлом весе Диллиан Уайт высказался о возможном поединке с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Я бы с удовольствием с ним подрался. Очевидно, что он чемпион, опасный парень, но я думаю, что я бы его побил. Это был бы очень интересный бой, потому что у нас обоих есть опыт в боевых искусствах, и он готов вступить в бой с кем-то вроде меня. Это вызвало бы большой интерес и привлекло бы внимание зрителей.

Болельщики по всему миру будут рады увидеть его, потому что он бывший чемпион UFC, который встретится с таким топовым тяжеловесом, как я. Эти парни знают, что в боксе можно заработать больше денег, чем в ММА. Было бы здорово стать чемпионом в двух видах — то, что я тоже хотел сделать, — так что я могу понять его стремление сделать что-то подобное. Многие парни из бокса задирают этих парней из ММА и избивают их на боксёрском ринге, но они недостаточно смелы, чтобы выйти в клетку. Я бы с удовольствием сразился с ним и в ринге, и в клетке.

Гораздо легче нокаутировать людей в четырёхунциевых перчатках, которые практически не имеют набивки. Сможет ли он сделать то же самое в боксёрских перчатках? Я знаю, что могу», — приводит слова Уайта BoxingScene.

Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну: