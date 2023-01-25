«Боксёры попрошайничают, это печально». Соннен — про бой Нганну — Фьюри

Бывший боец UFC, ныне известный эксперт Чейл Соннен высказался по поводу возможного поединка между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.
«Эти двое собирались придумать новую игру. При этом они не собирались боксировать. Фрэнсис предложил боксировать, а Тайсон по неизвестным причинам не принял это приглашение, и они собирались придумать правила.
Тайсон наконец-то изложил нам их суть. Они собирались драться в клетке. Я понятия не имею почему. Ладно, допустим, вы будете драться в клетке. Но они также собираются надеть перчатки с четырьмя накладками, которые используются в ММА. Понятия не имею почему, но ладно, хорошо. А затем они будут следовать правилам бокса.
Я говорю об этом, потому что мне досадно видеть этих боксёров в роли попрошаек. Я рассказываю вам об этом, потому что наблюдать за тем, как Тайсон Фьюри умоляет, для меня удивительно. Я не хочу называть это разочарованием. Мне очень хочется это сделать, но я не буду. Тайсон пришёл к нам, возможно, с самой глупой идеей в истории спорта. Он знает, что это так», — приводит слова Соннена MMA Junkie.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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