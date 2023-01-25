Камбосос поделился прогнозом на боксёрский поединок Ломаченко и Хейни

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос поделился своим мнением о поединке между неоспоримым чемпионом дивизиона Девином Хейни и Василием Ломаченко.

«Хейни будет защищать свои титулы против Ломаченко. Мне очень нравится Василий как человек и как боец. К сожалению, время берет своё и он уже не так силён. Стилистически это плохой бой для Ломаченко. Для меня бой с Девином тоже плохой, но как бойцы мы всегда идём на риск, я думаю, что Хейни хорошо проведёт этот бой, он сделает заявление и заберёт титулы.



В это время мы определимся со следующим поединком и титулы станут вакантными. Легковесы с большим именем будут охотиться за поясами, и я снова стану одной из крупных рыб», — приводит слова Камбососа Athletisitic.

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