Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бетербиев — о Биволе: конечно, я хочу этот бой

Бетербиев — о Биволе: конечно, я хочу этот бой
Комментарии

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев рассказал о том, что хотел бы получить бой с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Бивол? Конечно, я хочу этот бой», — сказал Бетербиев в интервью iFL TV.

Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.

28 января Бетербиеву предстоит провести бой с Энтони Ярдом.

Бивол был признан боксёром года по версии журнала The Ring. В борьбе за эту награду Бивол опередил чемпиона мира по версиям WBC и WBA в первом наилегчайшем весе Кэнсиро Тэрадзи, абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе Наою Иноуэ и бывшего обладателя титула WBC во втором наилегчайшем весе американца Джесси Родригеса.

В 2022 году Бивол дважды защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, одержав победы в поединках с мексиканцами Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом.

Новость по теме
Бивол назвал условие для его боя с Бетербиевым

Откровенное интервью с Бетербиевым: Кадыров, канадский флаг и Бивол:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023