Бетербиев — о Биволе: конечно, я хочу этот бой

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев рассказал о том, что хотел бы получить бой с соотечественником Дмитрием Биволом.
«Бивол? Конечно, я хочу этот бой», — сказал Бетербиев в интервью iFL TV.
Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.
28 января Бетербиеву предстоит провести бой с Энтони Ярдом.
Бивол был признан боксёром года по версии журнала The Ring. В борьбе за эту награду Бивол опередил чемпиона мира по версиям WBC и WBA в первом наилегчайшем весе Кэнсиро Тэрадзи, абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе Наою Иноуэ и бывшего обладателя титула WBC во втором наилегчайшем весе американца Джесси Родригеса.
В 2022 году Бивол дважды защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, одержав победы в поединках с мексиканцами Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом.
Откровенное интервью с Бетербиевым: Кадыров, канадский флаг и Бивол:
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