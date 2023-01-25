В команде Уайлдера назвали сроки потенциального боя с Джошуа

Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), высказался о сроках потенциального боя со звёздным британцем Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

«Мы успеем сделать это летом, если ни один из бойцов не получит травму и не проиграет. Поединок может состояться. Но по своим причинам, и вы должны это учитывать, летом Энтони Джошуа может согласиться подраться с Диллианом Уайтом. Однако я готов пойти дальше и сказать, чтобы ноябрь оставили для Деонтея и Джошуа.

Их команда захотела лёгкий бой для возвращения, и я не виню их. После они хотят выйти на Диллиана Уайта, а затем уже подраться с Фьюри или с нами», – приводит слова Финкеля издание The Sun.

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