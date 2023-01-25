Кормье: за два дня до нашего боя Джон Джонс тусовался в клубе
Поделиться
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Даниэль Кормье, вспоминая о первом поединке со звёздным соотечественником Джоном Джонсом, рассказал о примечательном факте, предшествовавшем бою.
Напомним, встреча бойцов состоялась 3 января 2015 года и завершилась победой Джонса единогласным судейским решением.
«Знаете, некоторые спортсмены просто особенные. Я часто вспоминаю свой первый титульный поединок против Джона Джонса, состоявшийся 3 января 2015 года. 1 января я проснулся в полночь, чтобы поцеловать свою семью в честь Нового года. Я зашёл в социальные сети, а Джон Джонс в это время был на вечеринке в клубе. Вот насколько он был уверен в себе», – сказал Кормье в эфире ESPN.
Новость по темеДжон Джонс сразится с Сирилем Ганом 5 марта
Главные нарушители режима в ММА. Алкоголь бойцам не чужд
Комментарии
- 25 января 2023
-
23:05
-
22:53
-
22:03
-
22:00
-
21:50
-
21:00
-
20:49
-
20:26
-
19:44
-
19:41
-
18:59
-
18:56
-
18:01
-
17:39
-
16:42
-
16:35
-
15:44
-
15:24
-
15:00
-
14:38
-
13:59
-
13:53
-
13:26
-
13:01
-
12:45
-
12:33
-
11:43
-
11:17
-
11:05
-
10:39
-
10:22
-
10:08
-
10:01
-
09:53
-
07:07
Партнерский контент