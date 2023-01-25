Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье: за два дня до нашего боя Джон Джонс тусовался в клубе

Кормье: за два дня до нашего боя Джон Джонс тусовался в клубе
Комментарии

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Даниэль Кормье, вспоминая о первом поединке со звёздным соотечественником Джоном Джонсом, рассказал о примечательном факте, предшествовавшем бою.

Напомним, встреча бойцов состоялась 3 января 2015 года и завершилась победой Джонса единогласным судейским решением.

«Знаете, некоторые спортсмены просто особенные. Я часто вспоминаю свой первый титульный поединок против Джона Джонса, состоявшийся 3 января 2015 года. 1 января я проснулся в полночь, чтобы поцеловать свою семью в честь Нового года. Я зашёл в социальные сети, а Джон Джонс в это время был на вечеринке в клубе. Вот насколько он был уверен в себе», – сказал Кормье в эфире ESPN.

Новость по теме
Джон Джонс сразится с Сирилем Ганом 5 марта

Главные нарушители режима в ММА. Алкоголь бойцам не чужд

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023