Кормье: за два дня до нашего боя Джон Джонс тусовался в клубе

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Даниэль Кормье, вспоминая о первом поединке со звёздным соотечественником Джоном Джонсом, рассказал о примечательном факте, предшествовавшем бою.

Напомним, встреча бойцов состоялась 3 января 2015 года и завершилась победой Джонса единогласным судейским решением.

«Знаете, некоторые спортсмены просто особенные. Я часто вспоминаю свой первый титульный поединок против Джона Джонса, состоявшийся 3 января 2015 года. 1 января я проснулся в полночь, чтобы поцеловать свою семью в честь Нового года. Я зашёл в социальные сети, а Джон Джонс в это время был на вечеринке в клубе. Вот насколько он был уверен в себе», – сказал Кормье в эфире ESPN.

Новость по теме Джон Джонс сразится с Сирилем Ганом 5 марта

Главные нарушители режима в ММА. Алкоголь бойцам не чужд