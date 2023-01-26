Ракич рассказал, с какими трудностями столкнётся Махачев в бою с Волкановски

Боец смешанных единоборств Александар Ракич высказался по поводу предстоящего титульного поединка UFC в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.
«Это будет тяжёлое испытание для Ислама, потому что раньше Волкановски весил много. В моём зале есть ребята, которые рассказывали, что никто в жизни не придавливал их к сетке так сильно, как Алекс. И я им верю.
Надо учесть и разницу в росте, из-за которой Махачеву будет сложнее делать проходы в ноги. Плюс преимущество в скорости рук также будет у Волкановски. Считаю, что это будет близкий бой. Ставлю на Ислама, но уверен, что ему придётся очень сильно постараться», — приводит слова Ракича MMA News.
Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:
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