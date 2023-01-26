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Махачев назвал лучший бой всех времён

Махачев назвал лучший бой всех времён
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил в социальных сетях новый пост, к которому прикрепил фотографию с лучшего боя всех времён, по его мнению.

Ислам разместил фото поединка Маурисиу Руа с Дэном Хендерсоном, который состоялся в ноябре 2011 года на турнире UFC 139. Тогда единогласным решением судей победил Хендерсон.

«А какие ваши топ-5 лучших боёв ММА всех времён?» — написал Махачев.

В октябре прошлого года Ислам Махачев выиграл удушающим приёмом во втором раунде у бразильского бойца Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

В ночь на 12 февраля россиянину предстоит первая защита чемпионского пояса в бою с австралийским бойцом, чемпионом UFC в полулёгком весе Алексом Волкановски. Поединок возглавит турнир UFC 284 в Австралии.

Ислам Махачев на байке едет в Австралию защищать пояс:

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