Махачев назвал лучший бой всех времён

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил в социальных сетях новый пост, к которому прикрепил фотографию с лучшего боя всех времён, по его мнению.
Ислам разместил фото поединка Маурисиу Руа с Дэном Хендерсоном, который состоялся в ноябре 2011 года на турнире UFC 139. Тогда единогласным решением судей победил Хендерсон.
«А какие ваши топ-5 лучших боёв ММА всех времён?» — написал Махачев.
В октябре прошлого года Ислам Махачев выиграл удушающим приёмом во втором раунде у бразильского бойца Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
В ночь на 12 февраля россиянину предстоит первая защита чемпионского пояса в бою с австралийским бойцом, чемпионом UFC в полулёгком весе Алексом Волкановски. Поединок возглавит турнир UFC 284 в Австралии.
Ислам Махачев на байке едет в Австралию защищать пояс:
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