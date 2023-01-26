Судья Маккарти рассказал, какой фактор будет главным в бою Ян — Двалишвили

Бывший рефери UFC Джон Маккарти высказался по поводу предстоящего поединка между россиянином Петром Яном и бойцом из Грузии Мерабом Двалишвили.

«Двалишвили против Яна — это просто фантастический матч-ап. Определённо контрастные стили, и вопрос в том, сможет ли Мераб повалить Яна на землю и использовать свою борьбу, потому что он лучший грэпплер. Вдобавок он хорошо держит темп. Он оказывает давление на протяжении всего поединка. Петру же нужно работать аккуратно и быстро», — приводит слова Маккарти BJPenn.

Сейчас боец клуба «Архангел Михаил» находится на сборах в Таиланде. Ян проиграл в двух поединках подряд раздельным решением судей, в том числе титульный бой с Алджамейном Стерлингом.



Двалишвили выиграл восемь боёв подряд, в том числе единогласным решением судей с экс-чемпионом в полулёгком весе Жозе Альдо в августе. Последнее его поражение случилось в 2018 году.

Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями: