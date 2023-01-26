Судья Маккарти рассказал, какой фактор будет главным в бою Ян — Двалишвили

Бывший рефери UFC Джон Маккарти высказался по поводу предстоящего поединка между россиянином Петром Яном и бойцом из Грузии Мерабом Двалишвили.
«Двалишвили против Яна — это просто фантастический матч-ап. Определённо контрастные стили, и вопрос в том, сможет ли Мераб повалить Яна на землю и использовать свою борьбу, потому что он лучший грэпплер. Вдобавок он хорошо держит темп. Он оказывает давление на протяжении всего поединка. Петру же нужно работать аккуратно и быстро», — приводит слова Маккарти BJPenn.
Сейчас боец клуба «Архангел Михаил» находится на сборах в Таиланде. Ян проиграл в двух поединках подряд раздельным решением судей, в том числе титульный бой с Алджамейном Стерлингом.
Двалишвили выиграл восемь боёв подряд, в том числе единогласным решением судей с экс-чемпионом в полулёгком весе Жозе Альдо в августе. Последнее его поражение случилось в 2018 году.
Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями:
- 26 января 2023
-
15:58
-
14:52
-
14:41
-
14:13
-
13:57
-
13:32
-
13:28
-
13:13
-
13:07
-
12:59
-
12:03
-
11:54
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
09:44
-
09:41
-
08:15
-
03:41
-
00:44
-
00:25
-
00:22
-
00:00
- 25 января 2023
-
23:41
-
23:05
-
22:53
-
22:03
-
22:00
-
21:50
-
21:00
-
20:49