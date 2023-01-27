Вера сделал прогноз на бой Ян — Двалишвили
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Эквадорский боец смешанных единоборств Марлон Вера, выступающий в легчайшем дивизионе UFC, поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.
«Это хороший бой. Мераб попытается провести все пять раундов в клинче. Пётр в то же время будет пытаться двигаться и искать возможности наносить тяжёлые удары. Нужно будет смотреть, в какой форме Ян выйдет на этот поединок. Есть ощущение, что к прошлому бою он должным образом не подготовился и быстро устал. Если Ян не проведёт работу над ошибками, то, вероятнее всего, Мераб выиграет решением судей», — сказал Вера в интервью The Schmo.
Поединок между Петром Яном и Мерабом Двалишвили возглавит турнир UFC Fight Night 221, который пройдёт 11 марта в Лас-Вегасе.
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