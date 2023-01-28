Мурат Гассиев назвал дату своего следующего боя

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев (29-1, 22 KO) назвал сроки своего следующего выступления.

«О чём сейчас думает Мурат Гассиев? О своём следующем поединке, который пройдёт 3 марта в Армении. И все мои силы, как и силы моей команды, сфокусированы на этом бое», – сказал боец в интервью YouTube-каналу «БоксТВ».

Мурату Гассиеву 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в сентябре 2011 года и в декабре 2016 стал чемпионом WBA, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2019-го россиянин нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса, отобрав у него титул IBF. Единственное поражение Гассиев потерпел в июле 2018 года, в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBC) уступив по очкам звёздному украинцу Александру Усику.