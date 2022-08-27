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Мурат Гассиев — Карлоус Уэлч, результат боя, кто выиграл, будущее Гассиева, что дальше

Каждый новый соперник — хуже предыдущего. Гассиев идёт к титулу или бежит от него?
Денис Дорофеев
Будущее Гассиева: что дальше, размышления
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Почему россиянин до сих пор не сменил промоутера?

Мурат Гассиев, 28 лет, бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжёлом весе. А теперь чемпион по версии Евразийского боксёрского парламента, про который никто до вчерашнего дня не слышал. В 23 года он задавил Дениса Лебедева, а в 24 грохнул коварного Кшиштофа Влодарчика в третьем раунде и дрался с Александром Усиком. Да, Гассиев проиграл тот бой в одну калитку, но никто не мог подумать, что к нему быстро утеряют интерес из-за рубежа.

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Ну не может экс-чемпион мира утратить настолько много в востребованности даже с букетом травм. Тем более в крузерах до сих пор нет ярких чемпионов, а Гассиев был сильнейшим после Усика. К сожалению, Мурат оказался не самым избирательным человеком и доверился не тому промоутеру. Владимир Хрюнов известен громкими обещаниями, которые на деле никогда не осуществляются. Так, он обещал после прошлогодней победы Железного над Михаэлем Валлишем бой с самим Деонтеем Уайлдером. Не понимаю, как в такое можно верить.

После боя с Усиком Гассиев неоднократно выбывал с травмами, но уверенно выносил проходных оппонентов. Однако эти три победы ни на шаг не приблизили Мурата к титульнику. Как такое возможно, что экс-чемпион мира с шикарными боксёрскими данными погряз в болоте?

Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У него уровень оппозиции не растёт, а, наоборот, падает. Если в прошлом году россиянин дрался с человеком, который имел опыт противостояний с Джо Джойсом, Тони Йока и Кристианом Хаммером, то сейчас ему противостояла 42-летняя груша.

Только вдумайтесь: в 2017 году Гассиев вынес Кшиштофа Влодарчика в третьем раунде, а 37-летний Карлоус Уэлч только начал свою профессиональную карьеру. Что могло пойти не так, чтобы их пути пересеклись пять лет спустя? Это сюрреализм чистой воды. Не могло одно поражение от феноменального Александра Усика настолько фатально перечеркнуть карьеру.

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К сожалению, «Боксёрский клуб РЕН ТВ» не выполняет ни функцию трамплина, ни промежуточной остановки для реабилитации карьеры. Гассиев слишком хорош для местечковых турниров. Он далеко не новичок в профессиональном боксе и прекрасно понимает внутреннюю кухню. Но каким-то образом Мурат попался в сети Хрюнова, откуда не может выбраться.

Гассиеву ещё нет 30 лет, и почему-то он никому не нужен со своими яркими победами. И зачем сейчас тренироваться по полгода на сборах, чтобы потом ронять в первых раундах непонятных бойцов, не имеющих за собой никакой репутационной ценности? Это вечная утопия, которой наш боец недостоин.

Если Мурат до сих пор надеется вернуться в титульную гонку, смена промоутера и менеджера напрашивается сама собой. Иначе конец карьеры, скорее всего, будет досрочным и преждевременным.

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