«Он — отстой». Экс-соперник Бетербиева дал категоричный прогноз на бой с Ярдом

Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), американец Маркус Браун, в прошлом встречавшийся в ринге с российским нокаутёром Артуром Бетербиевым (18-0, 18 KO), дал прогноз на его поединок с британцем Энтони Ярдом (23-2, 22 KO).

«Ярд – отстой. Вообще никаких шансов», – написал Браун в социальных сетях.

Артуру Бетербиеву 38 лет. Свой первый чемпионский бой россиянин провёл в ноябре 2017 года, досрочно остановив немца Энрико Кёллинга и завоевав вакантный титул IBF. В октябре 2019-го Бетербиев нанёс первое поражение украинцу Александру Гвоздику, отобрав у него титул WBC, а в июне 2022-го присоединил к своей коллекции титул WBO, за два неполных раунда остановив американца Джо Смита-младшего.

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