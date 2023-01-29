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«После нашего боя ты больше не сможешь боксировать». Томми Фьюри обратился к Джейку Полу

«После нашего боя ты больше не сможешь боксировать». Томми Фьюри обратился к Джейку Полу
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Британский боксёр Томми Фьюри высказался о предстоящем поединке с популярным американским блогером Джейком Полом.

«Это дерьмо больше не может продолжаться. После нашего боя ты больше не сможешь боксировать. Я не один из этих парней, я не один из ребят из MMA. Я сделаю это 26 февраля», — сказал Томми Фьюри на стердауне.

Ранее Пол с Фьюри дважды анонсировали очный поединок, и оба раза бой срывался.

Джейк Пол провёл уже шесть поединков на боксёрском ринге и не потерпел ни одного поражения, при этом досрочно завершив четыре боя. В последнем поединке американец встречался с экс-чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой и одержал победу единогласным решением судей.

Фьюри последний бой провёл в апреле прошлого года с Даниэлем Бочански и выиграл по очкам. В активе британца восемь побед в восьми поединках.

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Бой Джейка Пола и Томми Фьюри официально подтверждён. Поединок состоится 26 февраля
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