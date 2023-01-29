Джейк Пол: Тайсон Фьюри, я люблю тебя, но побью твоего брата

Американский блогер и боксёр Джейк Пол высказался о предстоящем поединке с британским боксёром Томми Фьюри. Их поединок состоится 26 февраля в Саудовской Аравии.
«У тебя никаких шансов, и ты это знаешь. Ты можешь побить только водителя такси. Прости, Тайсон, я люблю тебя, но я побью твоего брата. Я сделаю это», — сказал Джейк Пол на стердауне.
Ранее Пол с Фьюри дважды анонсировали очный поединок, и оба раза бой срывался.
Джейк Пол провёл уже шесть поединков на боксёрском ринге и не потерпел ни одного поражения, при этом досрочно завершив четыре боя. В последнем поединке американец встречался с экс-чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой и одержал победу единогласным решением судей.
Фьюри последний бой провёл в апреле прошлого года с Даниэлем Бочански и выиграл по очкам. В активе британца восемь побед в восьми поединках.
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