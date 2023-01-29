Бетербиев превзошёл Ярда по количеству и точности ударов

В ночь на 29 января в Лондоне прошёл большой боксёрский вечер, главным событием которого стал титульный бой между российским непобеждённым боксёром Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом.

Поединок завершился досрочной победой Бетербиева, который в восьмом раунде отправил соперника в нокдаун. Ярд смог подняться, но спустя несколько секунд угол британца остановил встречу.

Согласно статистике встречи, Бетербиев бил точнее своего соперника по ходу боя. 46,4% силовых ударов Бетербиева были точными, в то время как Ярд попал в 38,1% ударов. 34% джебов российского боксёра также были точны при 22,5% у соперника.

Статистика боя Бетербиев – Ярд

Действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев выиграл свой 19-й бой в профессиональной карьере и по-прежнему остаётся непобеждённым бойцом. Все свои победы Бетербиев одержал досрочно.