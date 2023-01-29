Бетербиев превзошёл Ярда по количеству и точности ударов

В ночь на 29 января в Лондоне прошёл большой боксёрский вечер, главным событием которого стал титульный бой между российским непобеждённым боксёром Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом.
Поединок завершился досрочной победой Бетербиева, который в восьмом раунде отправил соперника в нокдаун. Ярд смог подняться, но спустя несколько секунд угол британца остановил встречу.
Согласно статистике встречи, Бетербиев бил точнее своего соперника по ходу боя. 46,4% силовых ударов Бетербиева были точными, в то время как Ярд попал в 38,1% ударов. 34% джебов российского боксёра также были точны при 22,5% у соперника.
Статистика боя Бетербиев – Ярд
Действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев выиграл свой 19-й бой в профессиональной карьере и по-прежнему остаётся непобеждённым бойцом. Все свои победы Бетербиев одержал досрочно.
- 29 января 2023
-
09:28
-
02:52
-
02:44
-
02:42
-
02:31
-
02:26
-
02:19
-
01:50
-
01:27
-
01:25
-
01:23
-
01:18
-
00:45
- 28 января 2023
-
23:59
-
23:46
-
23:15
-
22:40
-
22:14
-
21:31
-
21:18
-
21:09
-
20:52
-
20:45
-
20:00
-
19:41
-
19:28
-
18:55
-
18:47
-
17:45
-
17:25
-
16:39
-
15:54
-
15:34
-
15:00
-
14:55