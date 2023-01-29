Энтони Ярд выигрывал по очкам бой с Бетербиевым перед нокаутом

В социальных сетях были опубликованы судейские записки поединка между российским боксёром, чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом.



Перед восьмым раундом, в котором Артуру удалось отправить в нокдаун своего оппонента, после чего угол Ярда выбросил полотенце, бой по мнению судей складывался в пользу Ярда.



Один из судей отдал Ярду пять раундов из семи, второй — четыре раунда из семи. Третий судья к восьмому раунду лидером считал Бетербиева — по его мнению Артур выиграл четыре раунда.



Таким образом, счёт по окончании седьмого раунда был не в пользу Бетербиева — на тот момент он проигрывал поединок раздельным решением судей — 65:68, 66:67, 67:66.



Напомним, Бетербиев одержал победу нокаутом, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.



Для Артура Бетербиева эта победа стала 19-й в 19 поединках в профессиональной карьере. Энтони Ярд потерпел третье поражение в 26 поединках.