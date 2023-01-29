«У моего брата последний бой». А. Емельяненко поделился архивным видео с участием Фёдора
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Именитый российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился архивным документальным фильмом о звёздном брате Фёдоре Емельяненко, который уже на следующих выходных в США проведёт прощальный поединок в карьере.
«Уже в следующие выходные у моего брата последний бой за титул чемпиона с Бейдером. Предлагаю в преддверии этого боя посмотреть хороший документальный фильм», – написал Александр в социальных сетях.
Напомним, на турнире Bellator 290 Фёдор Емельяненко сразится за чемпионский титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером. Поединок станет вторым для бойцов – в январе 2019 года Бейдер победил техническим нокаутом в первом раунде.
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