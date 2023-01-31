Бейдер объяснил, почему согласился на реванш с Фёдором Емельяненко
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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер объяснил, почему принял бой-реванш с россиянином Фёдором Емельяненко.
«Сначала я не хотел драться с Фёдором и думал, что я получу от этого боя? Но чем больше мы об этом говорили, тем лучше я понимал, насколько это большой бой. Его будут транслировать на национальном ТВ, да и это всё же Фёдор! Встретиться с ним в октагоне дважды — особенные ощущения. Я и перед первым боем не верил, что дерусь с ним. К тому же у меня есть шанс стать единственным человеком на планете, который выиграл у Фёдора Емельяненко дважды», — приводит слова Бейдера MMAFighting.
На счету Райана Бейдера 33 победы в 40 боях в ММА. У Фёдора Емельяненко 40 побед в 46 поединках.
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