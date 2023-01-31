Самый молодой боец в истории UFC заявил, что намерен стать первым тройным чемпионом
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Самый молодой боец в истории UFC Рауль Росас-младший заявил, что планирует стать первым тройным чемпионом в истории промоушена.
«Когда я говорю, что стану чемпионом, то многие считают меня сумасшедшим. Но помяните мои слова — я стану чемпионом в течение года. И я только начинаю. Я не буду ничего отмечать, пока на моей талии не окажется трёх поясов. Легчайший, полулёгкий и лёгкий дивизионы, вперёд!» — заявил Росас, посетив турнир Fury FC.
В прошлом году Рауль Росас дебютировал в промоушене. На турнире UFC 282 в декабре 2022 года Росас выиграл досрочно у Джея Перрина, проведя удушающий приём в первом раунде. Всего у бойца семь поединков в профессиональных смешанных единоборствах и семь побед в них.
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