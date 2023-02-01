Батыргазиев: готов выходить на бои с чемпионами хоть завтра

Чемпион Олимпийских игр – 2020 российский легковес Альберт Батыргазиев (7-0, 5 KO) заявил, что готов к боям за мировые титулы уже на данном этапе своей карьеры.
«Честно, я готов хоть завтра уже выходить с чемпионами. Суть в том, получится это устроить или нет, всё зависит от этого. Будет ли интересно чемпионам боксировать со мной? В любом случае мы причину создадим, чтобы эти бои состоялись. Работа в этом направлении ведётся, в ближайшие два года мы, скажем так, наметили двери, которые придётся выбивать», – цитирует Батыргазиева «РБК Спорт».
В своём последнем бою в ноябре Батыргазиев перебоксировал по итогам десяти раундов панамского экс-претендента на титул Рикардо Нуньеса (23-4, 21 KO). Ожидается, что в феврале россиянин сразится с бывшим чемпионом мира во втором полулёгком весе (до 59 кг) панамцем Хесреэлем Корралесом (26-4, 10 KO).
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