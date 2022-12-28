Альберт Батыргазиев сразится с экс-чемпионом мира в феврале

Чемпион Олимпийских игр – 2020, российский боец лёгкого веса (до 61,2 кг) Альберт Батыргазиев (7-0, 5 KO) проведёт свой следующий поединок в начале февраля.
Соперником 24-летнего Батыргазиева станет экс-чемпион мира на категорию ниже, 31-летний панамец Хесреэль Корралес (26-4, 10 KO).
«Альберт Батыргазиев проведёт свой следующий бой в начале февраля. Его соперником будет бывший суперчемпион WBA Хесреэль Корралес из Панамы, контракт на бой уже подписан. Альберт идёт в рейтинге BoxRec 22-м, а Корралес находится на 19-м месте и занимает шестую позицию в рейтинге WBA. Это будет 10-раундовый бой, дата которого будет названа в ближайшее время», – приводит слова тренера Батыргазиева «РИА Новости Спорт».
В своём последнем бою в ноябре Батыргазиев перебоксировал по итогам десяти раундов панамского экс-претендента на титул Рикардо Нуньеса (23-4, 21 KO).
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