Чендлер выразил желание противостоять Макгрегору в The Ultimate Fighter

Боец UFC лёгкого веса Майкл Чендлер рассказал о том, что он хотел бы участвовать в шоу The Ultimate Fighter.
Ранее бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон рассказал, что получил приглашение принять участие в реалити-шоу.
«Фергюсон просто вбросил твит, чтобы посмотреть на реакцию людей. Все знают, что я готов стать тренером и противостоять Макгрегору. Накал страстей, соперничество и трэш-ток. Все это будет накапливаться, а затем мы завершим шоу поединком.
Все знают, что я бы хотел получить этот бой. Фанаты тоже этого хотят. Сам Дана Уайт говорил о том, что хочет устроить этот поединок.
Будет огромный бой. Только представьте себе первый раунд. Два чувака, пытающиеся прикончить друг друга. Это будет грандиозно», — приводит слова Чендлера MMA News.
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