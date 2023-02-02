«Боксёр-тяжеловес пропускает тяжёлые удары». Бетербиев отреагировал на слова Фьюри
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Непобеждённый российский боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев ответил на слова британца Тайсона Фьюри в свой адрес.
Фьюри ранее назвал «чушью» слова о том, что у Бетербиева самый сильный удар в мировом боксе.
«Мы познакомились с ним в 2013 году, когда я впервые попал в Канаду. Он показался мне простым парнем, но, возможно, я теперь изменю своё мнение. Он может говорить всё, что хочет. Боксёр из тяжёлого веса пропускает тяжёлые удары», — приводит слова Бетербиева РИА Новости Спорт.
Артур Бетербиев в последнем поединке досрочно выиграл у британского боксёра Энтони Ярда, защитив чемпионские пояса. Всего у российского бойца 19 побед в 19 поединках в профессиональном боксе.
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