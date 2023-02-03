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Менеджер Махачева: Ислам на другом уровне по сравнению с Волкановски

Менеджер Махачева: Ислам на другом уровне по сравнению с Волкановски
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Менеджер российского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Али Абдель-Азиз высказался о предстоящем поединке своего подопечного с Алексом Волкановски.

«Сейчас время Ислама. Махачев находится на совершенно другом уровне. Он больше по габаритам, больше обучен. Даже если говорить об ударной технике — когда Волкановски кого-нибудь нокаутировал? Я не говорю, что этого не может быть. Но что есть, то есть. Ислам больше и мощнее, лучше в грэпплинге и борьбе, лучше в партере. Полный набор навыков. Это один из лучших бойцов за долгое время», — сказал Абдель-Азиз в интервью The Schmo.

Титульный поединок Ислама Махачева с Алексом Волкановски пройдёт в ночь на 12 февраля в рамках UFC 284 в Перте.

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