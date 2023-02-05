Альберт Батыргазиев впервые в карьере победил боксёра, становившегося чемпионом мира
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Чемпион Олимпийских игр – 2020 в Токио и боец лёгкого веса (до 61,2 кг), российский боксёр Альберт Батыргазиев (8-0, 6 KO), сегодня, 5 февраля, одержавший досрочную победу над панамцем Хесреэлем Корралесом (26-5, 10 KO), впервые в карьере одолел действующего/бывшего чемпиона мира.
Напомним, Батыргазиев досрочно остановил соперника в девятом раунде – угол Корралеса выбросил полотенце. Панамец навязал конкурентную борьбу, начиная с первых минут боя, отметился акцентированными попаданиями, однако устал после тяжёлого избиения в восьмом раунде и снялся уже в следующей трёхминутке.
С апреля 2016 года по октябрь 2017 года Хесреэль Корралес удерживал титул WBA Super во втором полулёгком весе (до 59 кг).
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