Стерлинг дал прогноз на бой Сэндхагена и Веры

Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался по поводу поединка между Марлоном Верой и Кори Сэндхагеном.
«Вера — невероятно жёсткий парень. Он настоящий дикарь, который выходит в октагон, чтобы убить соперника. У него великолепная защита. Он умеет выходить невредимым из ситуации, когда на него обрушиваются атаки, а затем отвечает тяжёлыми ударами.
Сэндхаген более техничен, хорошо двигается на ногах. Мы знаем, что в грэпплинге Кори не очень хорош, но он постепенно внедряет борьбу в свой стиль. Если мне нужно сделать выбор, то я бы поставил на победу Сэндхагена», — приводит слова Стерлинга MMA News.
Соперники разделят октагон в рамках главного события турнира UFC Fight Night 219, который пройдёт 18 февраля 2023 года.
- 5 февраля 2023
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