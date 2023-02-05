Стерлинг дал прогноз на бой Сэндхагена и Веры

Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался по поводу поединка между Марлоном Верой и Кори Сэндхагеном.

«Вера — невероятно жёсткий парень. Он настоящий дикарь, который выходит в октагон, чтобы убить соперника. У него великолепная защита. Он умеет выходить невредимым из ситуации, когда на него обрушиваются атаки, а затем отвечает тяжёлыми ударами.

Сэндхаген более техничен, хорошо двигается на ногах. Мы знаем, что в грэпплинге Кори не очень хорош, но он постепенно внедряет борьбу в свой стиль. Если мне нужно сделать выбор, то я бы поставил на победу Сэндхагена», — приводит слова Стерлинга MMA News.

Соперники разделят октагон в рамках главного события турнира UFC Fight Night 219, который пройдёт 18 февраля 2023 года.