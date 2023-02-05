Дана Уайт забыл имя Махачева во время общения с журналистами

Президент UFC Дана Уайт, общаясь с журналистами на послематчевой пресс-конференции турнира UFC Fight Night 218, состоявшегося сегодня, 5 февраля, в Лас-Вегасе (США), случайно забыл имя чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг), россиянина Ислама Махачева.

«Что же касается наследия… Если у Волкановски получится победить, то это будет огромное событие для него. Ну а если… если победит… (смеётся). Ну да… Если, в свою очередь, он сумеет победить Волкановски, то это станет важной ступенью в построении его великого наследия», – сказал Уайт.

Напомним, поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски состоится 12 февраля в Перте (Австралия) и возглавит турнир UFC 284.

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