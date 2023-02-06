Жумагулов рассказал, что в UFC готовы дать ему бой

Казахстанский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Жалгас Жумагулов высказался о планах на будущее.
«Вот сейчас с менеджером Саятом Абдрахмановым разговариваем, он говорит, что мне бой дадут, заранее предупредят за 2,5-3 месяца. Сейчас в планах в Дубае с семьей отдохнуть неделю. Съезжу, потом вернусь в Актобе, здесь немного побуду и, скорее всего, в Америку полечу. Там буду тренироваться, ждать боя», — сказал Жумагулов на YouTube-канале «Вестник ММА».
Жумагулов дебютировал в сильнейшем промоушене мира в июле 2020 года и за время выступлений одержал одну победу. После своего последнего поединка с американцем Чарльзом Джонсоном, в котором он уступил раздельным решением судей, Жумагулов объявил о завершении карьеры, однако позже изменил решение.
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