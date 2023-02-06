Энтони Джошуа официально объявил о следующем бое

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о своём шоу, которое состоится 1 апреля на арене O2 в Лондоне (Великобритания).

В главном бою двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) сразится с американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 KO).

Энтони Джошуа 33 года. Боец является чемпионом Олимпийских игр 2012 года, а также двукратным объединённым чемпионом мира в профессионалах. В своём последнем бою англичанин проиграл раздельным судейским решением украинцу Александру Усику.

Джермейну Франклину 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2015 года и все свои поединки, за исключением одного, провёл на территории Соединённых Штатов. Единственное поражение американец потерпел от рук британца Диллиана Уайта.

Интересные факты про Энтони Джошуа: