«Поднимусь в весе, чтобы вынести тебя!» Дэвин Хэйни обратился к Теофимо Лопесу

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Дэвин Хэйни (29-0, 15 KO) высказался о потенциальном поединке со звёздным соотечественником Теофимо Лопесом (18-1, 13 KO), выступающим на дивизион выше.

Лопес – в социальных сетях: «Мне есть чем заняться в первом полусреднем весе. Молюсь о том, чтобы ты насладился своими пятью минутами славы».

Хэйни: «Боя ещё нет. Но я мог бы подняться в 140 фунтов и вынести тебя. Не забывай, ты выбрал Камбососа, чтобы он надрал тебе задницу вместо меня! Ты пошёл по другому пути, и это едва не стоило тебе жизни. Принимай умные решения».

Ожидается, что в мае Дэвин Хэйни проведёт защиту всех четырёх титулов в лёгком весе против украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO).

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Что делает Василия Ломаченко уникальным боксёром: