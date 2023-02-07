Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Абубакар Нурмагомедов узнал имя соперника и дату следующего боя

Абубакар Нурмагомедов узнал имя соперника и дату следующего боя
Комментарии

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Абубакар Нурмагомедов встретится с Карлстоном Харрисом на турнире UFC Vegas 71, который состоится 11 марта.

Поединок был подтвержден Fight Universe и впоследствии объявлен Харрисом в его социальных сетях.

Свой последний бой Нурмагомедов провёл на турнире UFC 280, где одержал победу единогласным решением в поединке с соотечественником Гаджи Омаргаджиевым. Бойцы неспешно начали поединок. Нурмагомедов занял центр ринга, однако уже в середине первого раунда бойцы перевели схватку на землю. Последующие раунды прошли в конкурентной борьбе.

Харрис в последнем поединке встречался с Шавкатом Рахмоновым ровно год назад и уступил нокаутом в первом раунде.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023