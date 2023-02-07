Абубакар Нурмагомедов узнал имя соперника и дату следующего боя
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Абубакар Нурмагомедов встретится с Карлстоном Харрисом на турнире UFC Vegas 71, который состоится 11 марта.
Поединок был подтвержден Fight Universe и впоследствии объявлен Харрисом в его социальных сетях.
Свой последний бой Нурмагомедов провёл на турнире UFC 280, где одержал победу единогласным решением в поединке с соотечественником Гаджи Омаргаджиевым. Бойцы неспешно начали поединок. Нурмагомедов занял центр ринга, однако уже в середине первого раунда бойцы перевели схватку на землю. Последующие раунды прошли в конкурентной борьбе.
Харрис в последнем поединке встречался с Шавкатом Рахмоновым ровно год назад и уступил нокаутом в первом раунде.
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