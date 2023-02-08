Стал известен возможный соперник Фьюри в случае победы в поединке с Усиком

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о том, что следующим соперником британского боксёра Тайсона Фьюри, если он победит в бою с украинцем Александром Усиком, может стать Джо Джойс.

По словам Уоррена, для этого нужно, чтобы и сам Джойс одержал победу в следующем поединке с Чжан Чжилеем.

Ожидается, что бой между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе пройдёт в первой половине года. Предварительная дата поединка — 29 апреля.

Александр Усик свой последний бой провёл в августе прошлого года с Энтони Джошуа и выиграл раздельным решением судей. Всего в активе 36-летнего боксёра 20 поединков в профессиональной карьере, он одержал 20 побед.



На счету Тайсона Фьюри 33 победы в 34 боях, ещё один поединок завершился ничьей. Британец — чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC.