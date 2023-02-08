Махачев: мои фанаты расстроятся, если я подерусь с Макгрегором

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев рассказал о своём отношении к потенциальному поединку с ирландцем Конором Макгрегором.

«Люди и мои фанаты расстроятся, если этот бой произойдёт. Но я никогда не выбираю соперников.



Если UFC позвонит мне и предложит Макгрегора, я буду готов», — сказал Махачев в интервью MMA Junkie.

Махачеву в ночь на 12 февраля предстоит титульный поединок с Алексом Волкановски на турнире UFC 284.

В активе россиянина 23 победы в профессиональных смешанных единоборствах при 24 поединках. У Алекса Волкановски 25 побед в 26 боях в ММА.

Конору Макгрегору 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку: