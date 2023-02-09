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Махачев: думаю, что я новый Хабиб

Махачев: думаю, что я новый Хабиб
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Обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Ислам Махачев ответил на вопрос об отсутствии бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в его углу во время титульного боя с Алексом Волкановски на турнире UFC 284.

«Я думаю, что я новый Хабиб. Хабиб 2.0! Смогу ли я добиться большего успеха, чем он? Я не думаю об этом. Сделать лучше, чем он или кто-то другой… Я просто думаю о себе. Я хочу быть чемпионом UFC и лучшим бойцом в мире», — приводит слова Махачева RMC Sport.

Титульный бой за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

На счету Ислама Махачева 23 победы при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед в 26 поединках в ММА.

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