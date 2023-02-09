Ислам Мамедов встретится с Шамилем Никаевым на Bellator 292

Российский боец Bellator Ислам Мамедов встретится с бельгийцем Шамилем Никаевым на турнире Bellator 292, который состоится 10 марта.

Свой последний поединок Мамедов провёл с Ником Брауном в ночь на 2 октября в Лонг-Бич (Калифорния, США) в рамках турнира Bellator 286. Поединок продлился все три раунда, судьи единогласным решением отдали победу уроженцу Дагестана, представляющему город Дербент. Всего на счету Мамедова 22 победы при двух поражениях.

Шамиль Никаев последний поединок провёл с Кемраном Лачиновым в октябре 2020 года на Bellator 254. Тогда он одержал победу единогласным решением судей. Всего на его счету 10 побед и ни одного поражения.