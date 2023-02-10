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Алехандра Лара не согласна с решением судей в бою с Авсараговой

Алехандра Лара не согласна с решением судей в бою с Авсараговой
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Колумбийский боец смешанных единоборств Алехандра Лара прокомментировала поражение от россиянки Дианы Авсараговой на турнире Bellator 290 в ночь с 4 на 5 февраля.

«Когда наш бой закончился, я была полностью уверена, что победила её. Я знаю, что и сама Диана была удивлена, когда они отдали победу ей. Но это не её вина, а вина судей», — приводит слова Лары MMAJunkie.

Бой между Авсараговой и Ларой продлился все три раунда и завершился победой россиянки раздельным решением судей.

Стоит отметить, что Диана Авсарагова провалила взвешивание перед турниром, не уложившись в лимит наилегчайшего веса среди женщин.

Победа над Ларой стала для Авсараговой шестой подряд в смешанных единоборствах. При этом у россиянки по-прежнему нет ни одного поражения.

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