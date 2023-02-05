Авсарагова победила Лору на турнире Bellator 290, одержав шестую победу подряд

В ночь на 5 февраля в Инглвуде (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В рамках предварительного карда россиянка Диана Авсарагова встретилась с представительницей Колумбии Алехандрой Ларой.

Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянки раздельным решением судей.

Для Авсараговой эта победа стала шестой подряд в смешанных единоборствах. При этом она не потерпела ни одного поражения.

Напомним, Авсарагова, выступающая в наилегчайшем женском весе, провалила взвешивание перед турниром. Её вес составил 58,42 килограмма при том, что лимит — 57,15 килограмма.

Ранее россиянин Никита Михайлов победил американца Дэрриона Колдуэлла.

Главным событием турнира станет поединок за титул в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером. Соглавным событием станет бой Анатолия Токова с Джонни Эблином за пояс в средней весовой категории.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию боя Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер.

Фёдор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком