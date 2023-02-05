Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Авсарагова победила Лору на турнире Bellator 290, одержав шестую победу подряд

Авсарагова победила Лору на турнире Bellator 290, одержав шестую победу подряд
Комментарии

В ночь на 5 февраля в Инглвуде (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В рамках предварительного карда россиянка Диана Авсарагова встретилась с представительницей Колумбии Алехандрой Ларой.

Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянки раздельным решением судей.

Для Авсараговой эта победа стала шестой подряд в смешанных единоборствах. При этом она не потерпела ни одного поражения.

Напомним, Авсарагова, выступающая в наилегчайшем женском весе, провалила взвешивание перед турниром. Её вес составил 58,42 килограмма при том, что лимит — 57,15 килограмма.

Ранее россиянин Никита Михайлов победил американца Дэрриона Колдуэлла.

Главным событием турнира станет поединок за титул в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером. Соглавным событием станет бой Анатолия Токова с Джонни Эблином за пояс в средней весовой категории.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию боя Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер.

Bellator 2023. Bellator 290, Инглвуд, США
Диана Авсарагова (W) - Алехандра Лара
05 февраля 2023, воскресенье. 02:15 МСК
Диана Авсарагова
Окончено
SD
Алехандра Лара

Фёдор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023