Авсарагова победила Лору на турнире Bellator 290, одержав шестую победу подряд

В ночь на 5 февраля в Инглвуде (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В рамках предварительного карда россиянка Диана Авсарагова встретилась с представительницей Колумбии Алехандрой Ларой.
Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянки раздельным решением судей.
Для Авсараговой эта победа стала шестой подряд в смешанных единоборствах. При этом она не потерпела ни одного поражения.
Напомним, Авсарагова, выступающая в наилегчайшем женском весе, провалила взвешивание перед турниром. Её вес составил 58,42 килограмма при том, что лимит — 57,15 килограмма.
Ранее россиянин Никита Михайлов победил американца Дэрриона Колдуэлла.
Главным событием турнира станет поединок за титул в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером. Соглавным событием станет бой Анатолия Токова с Джонни Эблином за пояс в средней весовой категории.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию боя Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер.
Фёдор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком
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