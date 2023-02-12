Олейник оценил шансы Павловича в бою с Кёртисом Блэйдсом

Российский ветеран смешанных единоборств и боец UFC Алексей Олейник высказался о потенциальном поединке тяжеловесов – россиянина Сергея Павловича и американца Кёртиса Блэйдса.

«Я считаю, что у Павловича сейчас преимущество. В любом аспекте. Блэйдс крепкий парень, но не скажу, что он какой-то там невероятный. Ни физически… В борьбе он делает только одно. Он не делает приёмы, что, мне кажется, более опасно. Посмотрим», – сказал Олейник в интервью «РБ Спорт».

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре на турнире UFC on ESPN 42, Павлович досрочно остановил в первом раунде австралийца Тая Туивасу. Блэйдс в июле на UFC Fight Night 208 победил в первом раунде (травма колена) британца Тома Аспиналла.