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Махачев: номер 1 в рейтинге P4P, а теперь дайте мне хороший поединок

Махачев: номер 1 в рейтинге P4P, а теперь дайте мне хороший поединок
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В ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой между россиянином Исламом Махачевым и Алексом Волкановски за титул чемпиона промоушена в лёгком весе.

Махачев победил австралийца единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.

«Номер 1 в рейтинге P4P в мире! Спасибо большое. Это был безумный бой, но мне нужны безумные бои. А теперь все дайте мне хороший поединок», — сказал Махачев после боя.

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC.

Алексу Волкановски 34 года. Австралиец завоевал титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) в декабре 2019 года и успешно провёл четыре защиты. Всего на счету бойца 12 побед и одно поражение в UFC.

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