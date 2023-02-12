Дерек Брансон: Волк и Ислам устроили адскую битву!

Американский боец смешанных единоборств Дерек Брансон оценил поединок между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

«Волк и Ислам устроили адскую битву!» — написал Брансон на своей странице в социальной сети.

Махачев победил единогласным решением судей.



Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильского бойца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC.



Алексу Волкановски 34 года. Австралиец завоевал титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) в декабре 2019 года и успешно провёл четыре защиты. Всего на счету бойца 12 побед и одно поражение в UFC.



Напомним, это был первый бой Махачева, когда в его углу не было наставника Хабиба Нурмагомедова.