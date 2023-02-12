Определился чемпион WBC во втором полулёгком весе

Завершился вечер бокса от PBC в городе Сан-Антонио (штат Техас, США). В главном бою чемпион мира в двух весовых категориях, мексиканец Рэй Варгас (36-0, 22 KO) и американец О’Шаки Фостер (19-2, 11 KO) разыграли вакантный титул WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг).

Фостер активно стартовал, смог во втором раунде отправить Варгаса на канвас, однако рефери не стал отсчитывать нокдаун, а в третьем посёк его в области левого глаза.

Мексиканец, понимая, что уступает на судейских карточках, взвинтил темп после экватора, однако перехватить инициативу так и не смог – американец не просел функционально и уверенно показал себя в чемпионских раундах.

Судейский вердикт: победа О’Шаки Фостера единогласным решением (116-112, 117-111 и 119-109).