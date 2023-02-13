Конор Макгрегор отреагировал на победу Махачева в бою с Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор прокомментировал победу российского бойца Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски.

«Это был отличный бой прошлой ночью, ребята! Там нет проигравших, есть только победители. Мне чертовски понравилось наблюдать за этим! Теперь я понимаю, почему там так много ирландцев. Я должен вернуться, прежние титулы на кону», — написал Макгрегор на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.



В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед.

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