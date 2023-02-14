Бетербиев: есть мои земляки чеченцы, которым не нравится, когда меня называют дагестанцем

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев вспомнил о своём интервью, в котором он поправил английского репортёра. Тот поинтересовался у Бетербиева, гордится ли он земляками вроде Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.
«Я уважаю каждого спортсмена. Не говорю о Махачеве, не говорю о Хабибе. Эти ребята добились того, к чему шли. Я уважаю чисто как спортсменов этих ребят, потому что лично их не очень хорошо знаю. Один раз, может быть, виделся с Хабибом и один раз – с Махачевым.
Поэтому, когда в Лондоне сказали, что я по национальности дагестанец, я ответил, что я не дагестанец, а чеченец. Когда мне говорят, что я по национальности дагестанец, мне же надо сказать, что я не дагестанец, а чеченец. Может быть, дагестанцам не понравилось, что я так сказал. Но есть и мои земляки чеченцы, которым не нравится, когда меня называют дагестанцем.
То есть к этой ситуации я вполне нормально отношусь. Мне же сказали, что я дагестанец. Я говорю: «Нет, я чеченец». И всё, больше ничего не сказал там такого. Тогда я был немногословным. Может, не так поняли и что-то дописали», — сказал Бетербиев на канале Обзор Press в YouTube.
Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв:
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