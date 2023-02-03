«Не хочу боя русских ребят». Один наш супербоксёр уничтожит другого?

После красивой победы Артура Бетербиева над Энтони Ярдом снова начались разговоры о возможной встрече Артура с Дмитрием Биволом. Действительно, на двоих россияне удерживают все ключевые пояса в полутяжёлом весе, и объединительный бой, казалось бы, практически неизбежен. Однако профессиональный бокс — вещь непростая. И, к сожалению, топовые боксёры далеко не всегда могут встретиться между собой, даже если искренне этого хотят. Промоутеры, телеканалы, боксёрские ассоциации — иногда договориться со всеми попросту невозможно.

Да и сразу после успеха Бетербиева в Лондоне президент WBC Маурисио Сулейман во всеуслышание объявил, что Артур обязан встретиться с Каллумом Смитом. Но оказалось, что у нашего парня другое мнение. Бетербиев искренне хочет встретиться с Биволом, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. Больше того, схватку Артура и Дмитрия хочет увидеть Боб Арум, занимающийся делами Бетербиева. А это намного важнее, нежели мнение президента WBC при всём к нему уважении.

«Бой с Биволом? Думаю, будет месяца через три-четыре. Я в Рамадан не боксирую, после Рамадана где‑то. Полноценно полтора‑два месяца нужно готовиться. Хотя я с Джо Смитом начал подготовку в Рамадан, две недели тогда тренировался. Мой промоутер решает, с кем я боксирую. На этот год я выполнил обязательную защиту, а Смит, видимо, [будет] в следующем году. Весомее слова промоутера. Кажется, он хочет организовать для меня другой бой», — рассказал Бетербиев «Матч ТВ».



Если Бетербиев так говорит, значит, он настроен максимально серьёзно. И, несмотря на массу бюрократических и организационных преград, Артур и Дмитрий действительно могут встретиться в ринге. Вы только представьте — российский боксёр сможет стать абсолютным чемпионом мира! Нас ждёт не только историческое достижение, но и бой высочайшего уровня: сокрушительный удар Бетербиева против скорости и техники Бивола. Правда, не все хотят увидеть такой поединок. Например, Костя Цзю — против.

«Бой Бетербиев — Ярд? Делился ощущениями после этого боя уже несколько раз, но не устану повторять. Я очень рад этой победе. Весовая категория полностью в наших руках — вот как это называется! Возможен ли теперь будет бой между Бетербиевым и Биволом? Нет. Я этого не хочу. Это же оба наших боксера. Бетербиев и Бивол — русские ребята. Лично я этого боя никак не хочу», — приводит слова Цзю «Спорт День за Днём».



Да, российский боксёр в таком поединке обязательно потерпит поражение, пусть карьера проигравшего и не будет уничтожена окончательно. Или Бетербиев потеряет свои титулы, или Бивол лишится своего пояса. Неужели из-за страха поражения нужно отказываться от такой шикарной схватки? Ведь Россия в любом случае останется в выигрыше — у нас появится свой абсолютный чемпион мира! А вот любители бокса увидят гениальный поединок, который точно станет одним из лучших как минимум в календарном году. Лишь бы удалось его организовать.