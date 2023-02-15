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Чемпиона UFC Ислама Махачева могут дисквалифицировать на два года

Чемпиона UFC Ислама Махачева могут дисквалифицировать на два года
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев может быть дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Ислама подозревают в нелегальном использовании капельницы для восстановления перед поединком с австралийцем Александра Волкановски. Сейчас UFC сотрудничает с USADA (Антидопинговое агентство США), по правилам которого любой боец, нарушивший запрет на использование запрещённых веществ, может быть подвергнут значительной дисквалификации — на срок до двух лет.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Он одержал победу единогласным решением судей. В общей сложности россиянин провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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