Сехудо назвал бойца, который должен занимать первое место в рейтинге UFC P4P

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что его соотечественник Джон Джонс должен занимать первое место в рейтинге промоушена pound-for-pound.
«Я верю, что Джонс выиграет у Сириля Гана. Если он остановит его, то должен стать первым номером рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий и будет им оставаться всегда. Его резюме безупречно. Посмотрите на его достижения в ММА, а теперь он поднялся в тяжёлый вес и собирается завоевать там титул», — сказал Сехудо в видео на своём YouTube-канале.
Сейчас первым номером рейтинга P4P является австралийский чемпион полулёгкого веса Алекс Волкановски.
Джон Джонс не дрался уже три года. 4 марта он вернётся в октагон и сразится с Сирилем Ганом за вакантный титул в тяжёлом весе в рамках турнира UFC 285.
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