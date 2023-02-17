Бо Никал: ударная техника Перейры и Адесаньи на элитном уровне, но в борьбе они смешны

Американский проспект UFC Бо Никал высказался о возможных поединках с чемпионом промоушена в среднем весе Алексом Перейрой и с Исраэлем Адесаньей.
«Перейра опасен, не стану говорить, что это был бы лёгкий бой. Но если рассматривать этот поединок с точки зрения стиля, то это отличный вариант для меня. Их обмен ударами с Адесаньей был впечатляющим, они на элитном уровне в этом компоненте. Но когда они начинают изображать борьбу, то это смешно. Но они, возможно, посмеялись бы над моей ударной техникой.
Я хочу стать лучшим бойцом в мире, занять первое место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Да, борьба — это моё преимущество, но я работаю и хочу быть более универсальным бойцом», — приводит слова Никала MMAFighting.
В марте Бо Никал проведёт бой с Джейми Пикеттом на UFC 285.
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